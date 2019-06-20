На женском чемпионате мира произошел громкий скандал из-за VAR

Женская сборная Шотландии вылетела с чемпионата мира, сыграл вничью с Аргентиной (3:3) в матче 3-го тура группового этапа.

К 74-й минуте шотландки вели в счете со счетом 3:0. Но в течение следующих пяти минут соперницам удалось отыграть два мяча. На 93-й минуте в ворота сборной Шотландии был назначен 11-метровый удар. Голкипер шотландок сумела отразить удар, но арбитр посмотрел эпизод на повторе и принял решение, что вратарь сошла с линии ворот до удара. В связи с этим удар был перебит и со второй попытки Аргентина сравняла счет.

После матча первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что он ненавидит систему видеоассистента (VAR).

"Ужасное зрелище. Я понимаю, как вы себя чувствуете, но не падайте духом. Мы гордимся за вас. Я никак не могу разобраться, как работает этот VAR. Я его ненавижу", - написала Стерджен в своем твиттере.

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