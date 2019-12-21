На Жиру появился новый претендент

Форвард "Челси" Оливье Жиру может вернуться во Францию.

Как сообщает Goal.com, в борьбу за игрока вступил "Бордо". Однако клуб надеется, что Жиру снизит свои финансовые требования.

Ранее главным претендентом на 33-летнего француза считался "Интер". Соглашение футболиста с "Челси" действует до конца текущего сезона.

В этом сезоне на счету Жиру один забитый гол в 7 матчах.

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