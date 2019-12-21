На Жиру появился новый претендент
Форвард "Челси" Оливье Жиру может вернуться во Францию.
Как сообщает Goal.com, в борьбу за игрока вступил "Бордо". Однако клуб надеется, что Жиру снизит свои финансовые требования.
Ранее главным претендентом на 33-летнего француза считался "Интер". Соглашение футболиста с "Челси" действует до конца текущего сезона.
В этом сезоне на счету Жиру один забитый гол в 7 матчах.
Читайте также: Жиру близок к переходу в "Интер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 декабря
-
2
Защитник "Барселоны" отказался переходить в "Милан"
-
На Жиру появился новый претендент
-
Слуцкий объяснил, почему выбрал "Рубин"
-
"Эйбар" уверенно разобрался с "Гранадой"
-
"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"
-
1
"Хоффенхайм" добыл волевую победу над дортмундской "Боруссией"
-
Вальверде высказался о работе VAR
-
Спаллетти отказал китайскому клубу
-
2
Зозуля объяснил свое скандальное фото
-
Два основных игрока "Манчестер Сити" восстановились у матчу с "Лестером"
-
Клопп назвал лучшего тренера в мире
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Наполи"
-
Диего Форлан возглавил уругвайский клуб
-
Джака рассказал одноклубникам о желании покинуть "Арсенал"
-
4
Фигу прокомментировал слухи о своем романе с Гвардиолой
-
Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу
-
Агент прокомментировал интерес "Спартака" к нападающему "Ривер Плейта"
-
Вернер стал лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре
-
Экс-тренер сборной Франции может возглавить "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Ницца
|18
|24
|14
|Страсбур
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12