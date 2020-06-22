На Жоау Мариу появился новый претендент

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На Жоау Мариу появился новый претендент

Ещё один клуб проявляет предметный интерес к полузащитнику "Локомотива" Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому "Интеру".

По информации A Bola, за 27-летнего португальца решила побороться "Сельта", в чьём составе уже играет экс-"железнодорожник" Фёдор Смолов.

Детали возможного трансфера хавбека в галисийский клуб пока неизвестны. 

Аренда Мариу в "Локо" истекает в конце июля. В составе московской команды игрок провёл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Стало известно, когда "Сельта" сделает предложение по выкупу Смолова. | http://soccernews.ru
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