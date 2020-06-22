На Жоау Мариу появился новый претендент
Ещё один клуб проявляет предметный интерес к полузащитнику "Локомотива" Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому "Интеру".
По информации A Bola, за 27-летнего португальца решила побороться "Сельта", в чьём составе уже играет экс-"железнодорожник" Фёдор Смолов.
Детали возможного трансфера хавбека в галисийский клуб пока неизвестны.
Аренда Мариу в "Локо" истекает в конце июля. В составе московской команды игрок провёл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Стало известно, когда "Сельта" сделает предложение по выкупу Смолова. | http://soccernews.ru
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|20
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|20
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
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