На Зидана появился новый претендент

Теги реал мадридювентусзинедин зиданмассимилиано аллегри

На Зидана появился новый претендентНа главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана появился новый претендент, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, за ситуацией с будущим наставника королевского клуба внимательно следят в туринском "Ювентусе". Руководство "старой сеньоры" будет готово побороться за своего бывшего игрока, если клуб прекратит сотрудничество с "рулевым" своей команды Массимилиано Аллегри.

Напомним, "Атлетико" интересуется хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru

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