На Зидана появился новый претендент

На главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана появился новый претендент, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, за ситуацией с будущим наставника королевского клуба внимательно следят в туринском "Ювентусе". Руководство "старой сеньоры" будет готово побороться за своего бывшего игрока, если клуб прекратит сотрудничество с "рулевым" своей команды Массимилиано Аллегри.

Напомним, "Атлетико" интересуется хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru