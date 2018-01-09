На зимнее усиление "Реала" Перес готов выделить 200 миллионов евро

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зидан

На зимнее усиление "Реала" Перес готов выделить 200 миллионов евроНа зимнее усиление своей команды президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выделить главному тренеру своей команды Зинедину Зидану 200 миллионов евро.

По сведениям испанской прессы, в первую очередь босс королевского клуба хочет, чтобы стан "сливочных" пополнили центральный защитник и форвард топ-уровней. По мнению Переса, укрепление этих позиций позволит "Реалу" вернуться на победный путь.

Напомним, летом "Реал" могут покинуть сразу пять игроков. | soccernews.ru

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