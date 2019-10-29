Набабкин близок к уходу из ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, вероятно, покинет клуб по окончании сезона.

Сообщается, что "армейцы" не собираются продлевать соглашение с 33-летним игроком. Действующий контракт футболиста истекает следующим летом.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. За это время он сыграл 237 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами и 10 ассистами.

В этом сезоне с августа футболист находится в лазарете.

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