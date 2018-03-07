Набабкин: "Было бы здорово - выиграть Лигу Европы"

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин назвал цели своей команды на текущий розыгрыш Лиги Европы.

"Конечно же мы нацеливаемся пройти как можно дальше, выиграть Лигу Европы - было бы здорово. Будем выкладываться в каждом матче", - приводит слова 31-летнего бека армейцев Чемпионат.

Напомним, ранее цель ЦСКА на Лигу Европы озвучил Игнашевич. | soccernews.ru