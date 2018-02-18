Набабкин: "ЦСКА должен выходить в 1/8 финала Лиги Европы"

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором его команда сыграет против сербской "Црвены Звезды".

"Мы проделали на сборах много работы, тренировались в двухразовом режиме. Все подходят к оптимальной форме. Мы набрали хорошие кондиции, надеюсь, с "Црвеной Звездой" все это проявится. Думаю, все подойдут к игре в оптимальном состоянии. Должны выигрывать, что не получилось в Сербии, и проходить дальше", - цитирует 31-летнего бека Чемпионат.

Напомним, вчера ЦСКА не смог обыграть датский "Эсбьерг". | soccernews.ru