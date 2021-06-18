Набабкин отправился на сбор ЦСКА после истечения контракта

Фото инстаграм kirill_14_nababkin

Правый защитник Кирилл Набабкин не покинул ЦСКА, хотя его контракт с московским клубом уже истёк.

По информации "Чемпионата", 34-летний футболист отправился на сбор армейцев в качестве свободного агента.

Фулбеку разрешили тренироваться с командой, чтобы поддерживать форму. При этом не исключено, что ему предложат новое соглашение.

Набабкин выступал за ЦСКА с 2009 года. Из-за серьёзной травмы он не выходит на поле с 19 августа.

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