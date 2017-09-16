Набабкин: "С "Ростовом" уже который год обе игры складываются непросто"

Теги цска москваростовкирилл набабкин

Набабкин: "С "Ростовом" уже который год обе игры складываются непросто"Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин пообщался с журналистами перед игрой с "Ростовом" в РФПЛ, которая пройдет сегодня, 16 сентября.

"С "Ростовом" уже который год обе игры складываются непросто. Не важно, какой тур, на каком месте мы и они, всегда надо закладываться на тяжелую борьбу до последней минуты", - сказал он.

Начало матча в 16.30 по московскому времени.

Читайте: Отойти от эйфории: ЦСКА ждет непростой поединок с "Ростовом" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 9 21
2 Краснодар 10 21
3 Локомотив Москва 9 20
4 ЦСКА Москва 10 19
5 Ростов 10 16
6 Рубин 9 14
7 Ахмат 9 13
8 Спартак Москва 9 12
9 Арсенал Тула 10 11
10 Уфа 9 10
11 Урал 9 10
12 Динамо Москва 10 9
13 Тосно 9 8
14 СКА Хабаровск 9 7
15 Анжи 10 7
16 Амкар 9 5
Полная таблица

топ-5 тегов