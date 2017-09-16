Набабкин: "С "Ростовом" уже который год обе игры складываются непросто"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин пообщался с журналистами перед игрой с "Ростовом" в РФПЛ, которая пройдет сегодня, 16 сентября.

"С "Ростовом" уже который год обе игры складываются непросто. Не важно, какой тур, на каком месте мы и они, всегда надо закладываться на тяжелую борьбу до последней минуты", - сказал он.

Начало матча в 16.30 по московскому времени.

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