Набабкин составил сборную всех времен

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин составил свою сборную всех времен.

Так, в число лучших 11-ти 31-летний бек армейцев включил: Джанлуиджи Буффона ("Ювентус"), Дани Алвеса (ПСЖ), Тиаго Силву (ПСЖ), Серхио Рамоса ("Реал"), Роберто Карлоса (завершил карьеру), Гарета Бэйла ("Реал"), Неймара (ПСЖ), Лионеля Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Златана Ибрагимовича ("Лос-Анджелес Гэлакси") и Роналдо (завершил карьеру).

Главным тренером команды Набабкин определил Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити").

Напомним, Непомнящий поделился ожиданиями от матча "Зенит" - ЦСКА. | soccernews.ru