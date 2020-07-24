Набабкин в ближайшие дни может покинуть ЦСКА

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Набабкин в ближайшие дни может покинуть ЦСКА

Защитник Кирилл Набабкин в скором времени покинет ЦСКА. Через несколько дней контракт футболиста с "армейцами" закончится. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Скорее всего, клуб не будет соглашение с 33-летним защитником.

Набабкин выступает в ЦСКА с 2010 года. В составе клуба он провел 249 матчей, забив 4 гола во всех турнирах. Вместе с "армейцами" футболист выиграл три чемпионата, два Кубка и три Суперубка России. 

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