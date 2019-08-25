Набабкин выбыл на несколько недель

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Набабкин выбыл на несколько недель

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как чувствует себя защитник команды Кирилл Набабкин, который в матче 7-го тура РПЛ с "Ахматом" получил травму.

По словам наставника красно-синих у футболиста мышечное повреждение, из-за которого ему придется пропустить несколько недель.

Также Гончаренко рассказал, как чувствуют себя остальные травмированные игроки команды:

"Вот Сигурдссон с Дзагоевым вроде как тренируются, можно за одного здорового считать. Это шутка, конечно. Мы чуть позже оценим состояние Сигурдссона на той неделе, возможно, ему придется пройти дополнительное лечение. Дзагоев, надеюсь, вернется к осенней части. Васин... надеюсь, будет готов к Туле".

ЦСКА с 13 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 7 очками расположился на 12 позиции.

1 сентября ЦСКА встретится с тульским "Арсеналом" в матче 8-го тура РПЛ.

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