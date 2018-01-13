Наби Кейта близок к переходу в "Ливерпуль"

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Наби Кейта близок к переходу в "Ливерпуль"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта присоединится к "Ливерпулю" уже в январе, об этом сообщил редактор портала "This Is Anfield" Крис Уильямс.

"Информация из Лейпцига. Наби Кейта станет игроком "Ливерпуля" в воскресенье" - написал Уильямс в своём твиттере.

Ранее СМИ утверждали, что за досрочный переход Кейта "Ливерпуль" доплатит от 15 до 20 миллионов евро.

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