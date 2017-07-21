Наби Кейта может перейти в "Ливерпуль" за 80 миллионов евро

"Ливерпуль" вскоре сделает очередное предложение по трансферу полузащитника "РБ Лейпциг" Наби Кейта.

На этот раз "красные" готовы заплатить за 22-летнего гвинейца 80 миллионов евро.

Ожидается, что немецкий клуб примет это предложение, учитывая желание самого футболиста перебраться на "Энфилд".

Кейта выступает за "РБ Лейпциг" с 2016 года, сыграл 32 матча, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

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