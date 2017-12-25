Наби Кейта намерен отказаться от летнего перехода в "Ливерпуль"

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Наби Кейта намерен отказаться от летнего перехода в "Ливерпуль"Полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" Наби Кейта намерен отказаться от летнего перехода в английский "Ливерпуль".

Об этом, как информирует Express, сообщил эксперт по Бундеслиге Ли Прайс. Так, он заявил, что 22-летний хавбек "быков" изменил свое решение, и теперь он не намерен ждать окончания сезона, чтобы перебраться в стан "красных". В настоящее время он склоняется к тому, что клубы договорились о его переезде в Англию уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Салах надеется выиграть трофей с "Ливерпулем" уже в текущем сезоне. | soccernews.ru

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