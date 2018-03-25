Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта оштрафован на кругленькую сумму за предоставление фальшивых водительских прав, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 23-летний гвинеец заплатит в немецкую казну 250 тысяч евро. Стоит отметить, что первоначально, сумма взыскания составляла 415 тысяч евро, однако адвокату футболиста удалось добиться её уменьшения.

В этом сезоне Кейта сыграл за "РБ Лейпциг" 31 матч, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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