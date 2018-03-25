Наби Кейта оштрафован на кругленькую сумму

Теги рб лейпцигнаби кейта

Наби Кейта оштрафован на кругленькую сумму

Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта оштрафован на кругленькую сумму за предоставление фальшивых водительских прав, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 23-летний гвинеец заплатит в немецкую казну 250 тысяч евро. Стоит отметить, что первоначально, сумма взыскания составляла 415 тысяч евро, однако адвокату футболиста удалось добиться её уменьшения.

В этом сезоне Кейта сыграл за "РБ Лейпциг" 31 матч, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" теряет Наби Кейта. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов