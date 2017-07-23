Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг"

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Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг"
Руководство "РБ Лейпциг" приняло решение не продавать гвинейского полузащитника Наби Кейта, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб отклонит любое предложение по трансферу футболиста.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" согласовал трансфер 22-летнего Кейта за 83 миллиона евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" согласовал трансфер Наби Кейта. | http://soccernews.ru

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