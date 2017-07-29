Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль подтвердил, что гвинейский хавбек Наби Кейта не покинет клуб этим летом.

"Шансы Кейта уйти равны нулю. Очевидно, что он проведёт этот год с нами. В начале трансферного окна мы сказали, что никто из наших игроков не покинет клуб. Мы все понимаем, как Наби важен для нас. Он знает, что этот сезон с Лигой Чемпионов будет фантастическим для нас. "Ливерпуль" не единственный клуб, который будет следить за Кейта следующим летом. До этого времени мы закрываем дверь, а там посмотрим" - цитирует Хазенхюттля Sky Sports.

По данным СМИ, "Ливерпуль" готов был купить этим летом 22-летнего Кейта за 75 миллионов евро.

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