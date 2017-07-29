Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг"

Теги рб лейпцигнаби кейталиверпульральф хазенхюттль

Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль подтвердил, что гвинейский хавбек Наби Кейта не покинет клуб этим летом.

"Шансы Кейта уйти равны нулю. Очевидно, что он проведёт этот год с нами. В начале трансферного окна мы сказали, что никто из наших игроков не покинет клуб. Мы все понимаем, как Наби важен для нас. Он знает, что этот сезон с Лигой Чемпионов будет фантастическим для нас. "Ливерпуль" не единственный клуб, который будет следить за Кейта следующим летом. До этого времени мы закрываем дверь, а там посмотрим" - цитирует Хазенхюттля Sky Sports.

По данным СМИ, "Ливерпуль" готов был купить этим летом 22-летнего Кейта за 75 миллионов евро.   

Не пропустите: "Ливерпуль" прекратит попытки подписать Наби Кейта. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов