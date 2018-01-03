Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг" до конца сезона

Теги рб лейпцигливерпульнаби кейта

Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг" до конца сезона

Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта останется в клубе до конца текущего сезона, об этом сообщил гендиректор "быков" Оливер Минцлафф.

Ранее СМИ утверждали, что 22-летний гвинеец в январе может перебраться в "Ливерпуль", который уже выкупил права на футболиста. Однако один из руководителей "РБ Лейпциг" категорически опровергает эту информацию.

"Есть контракт, согласно которому Кейта станет игроком "Ливерпуля" с 1 июля" - цитирует Минцлаффа Goal.com.

Не пропустите: "Бавария" определилась с еще одним потенциальным кандидатом на замену Хайнкесу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов