Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг" до конца сезона

Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта останется в клубе до конца текущего сезона, об этом сообщил гендиректор "быков" Оливер Минцлафф.

Ранее СМИ утверждали, что 22-летний гвинеец в январе может перебраться в "Ливерпуль", который уже выкупил права на футболиста. Однако один из руководителей "РБ Лейпциг" категорически опровергает эту информацию.

"Есть контракт, согласно которому Кейта станет игроком "Ливерпуля" с 1 июля" - цитирует Минцлаффа Goal.com.

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