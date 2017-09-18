Наби Кейта получил дисквалификацию на три матча

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Наби Кейта получил дисквалификацию на три матча

Хавбек "РБ Лейпциг" Наби Кейта дисквалифицирован на три игры Бундеслиги, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист поучил бан за грубый фол на полузащитнике менхенгладбахской "Боруссии" Кристофе Крамере.

Таким образом, Кейта не сыграет против "Айнтрахта", "Аугсбурга" и "Кельна".

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