Наби Кейта получил травму
Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта травмировался в игре национального первенства против "Гамбурга" (2:0).
Игрок получил повреждение под занавес встречи и покинул поле.
В клубе сообщили, что у 22-летнего Кейта проблема с приводящей мышцей бедра.
Читайте: "Гамбург" - "РБ Лейпциг" - 0:2 (обзор) | http://soccernews.ru
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