Наби Кейта получил травму

Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта травмировался в игре национального первенства против "Гамбурга" (2:0).

Игрок получил повреждение под занавес встречи и покинул поле.

В клубе сообщили, что у 22-летнего Кейта проблема с приводящей мышцей бедра.

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