Наби Кейта прилетел в Ливерпуль

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Наби Кейта прилетел в Ливерпуль

Новичок "Ливерпуля" Наби Кейта прилетел в Англию, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 23-летний гвинеец прибыл в расположение "красных" для официальной презентации в качестве игрока мерсисайдцев.

Напомним, что "Ливерпуль" заплатил "РБ Лейпциг" за Кейта 60 миллионов евро.

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