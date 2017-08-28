Наби Кейта продолжит карьеру в "Ливерпуле"

Хавбек "РБ Лейпциг" Наби Кейта станет игроком "Ливерпуля", сообщает The Times.

По сведениям издания, стороны уже согласовали переход 22-летнего гвинейца. Трансфер состоится летом 2018 года.

Отмечается, что сейчас "Ливерпуль" выплатит "РБ Лейпциг" некую сумму в виде бонуса, чтобы клуб не вёл переговоры с другими потенциальными покупателями. А следующим летом "красные" выплатят отступные за футболиста в размере 52 миллионов евро.

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