Наби Кейта прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"

Хавбек "РБ Лейпциг" Наби Кейта, который следующим летом станет игроком "Ливерпуля", прокомментировал свой грядущий переход в мерсисайдский клуб.

"Я рад, что клубы достигли соглашения, которое позволит мне в следующем сезоне выступать за "Ливерпуль". Я стану частью проекта, который меня безмерно восхищает. Моя преданность "РБ Лейпциг" останется в силе на весь сезон. Я отдам себя игре каждый раз, когда надену футболку клуба. До финального свистка моего последнего матча. Решение вопроса о моём будущем позволяет мне сосредоточиться на помощи "РБ Лейпциг" в достижении больших целей в этом сезоне. Пока я не перейду в свой новый клуб, я останусь лишь их болельщиком на расстоянии" - цитирует гвинейца официальный сайт "красных".

По некоторым данным, "Ливерпуль" заплатит за Кейта порядка 60-70 миллионов евро. | http://soccernews.ru