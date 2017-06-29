Наби Кейта рассказал, в каких клубах хочет играть

Хавбек "РБ Лейпциг" Наби Кейта признался, что однажды он надеется оказаться в "Барселоне", "Реале" или "Манчестер Сити".

"Надеюсь, что за два-три года я выйду на такой уровень, чтобы играть за один из сильнейших клубов. Это "Барселона", мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" - цитирует 22-летнего гвинейца Sky Sports.

Напомним, что этим летом Кейта пытается купить "Ливерпуль". "РБ Лейпциг" требует за своего ведущего игрока 80 миллионов евро. | http://soccernews.ru