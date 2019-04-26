Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ
"Ливерпуль" в домашнем матче 26-го тура АПЛ против "Хаддерсфилдом" забил гол на 15-й секунде. Счет открыл полузащитник Наби Кейта.
ПО данным OptaJoe, это самый быстрый в истории гол "Ливерпуля" в рамках чемпионата Англии.
Напомним, на этой неделе нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг забил на 7-й секунде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14