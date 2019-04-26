Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ

"Ливерпуль" в домашнем матче 26-го тура АПЛ против "Хаддерсфилдом" забил гол на 15-й секунде. Счет открыл полузащитник Наби Кейта.

ПО данным OptaJoe, это самый быстрый в истории гол "Ливерпуля" в рамках чемпионата Англии.

Напомним, на этой неделе нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг забил на 7-й секунде.

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