Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ

Теги ливерпульнаби кейтахаддерсфилд таун

Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ"Ливерпуль" в домашнем матче 26-го тура АПЛ против "Хаддерсфилдом" забил гол на 15-й секунде.  Счет открыл полузащитник Наби Кейта.

ПО данным OptaJoe, это самый быстрый в истории гол "Ливерпуля" в рамках чемпионата Англии. 

Напомним, на этой неделе нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг забил на 7-й секунде.

Не пропустите: "Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ

Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов