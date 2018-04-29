Набиуллин: "ЦСКА - хороший соперник"

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Набиуллин: "ЦСКА - хороший соперник"Защитник питерского "Зенита" Эльмир Набиуллин дал комментарий по предстоящему матчу своей команды против московского ЦСКА.

"ЦСКА - хороший соперник. Настроение у нас - боевое, готовимся к матчу и ждем поддержку болельщиков. Будет интересная игра", - приводит слова 23-летнего бека "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Не пропустите: превью к матчу "Зенит" - ЦСКА. | soccernews.ru

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