Набиуллин и Оздоев определились с игровыми номерами в "Зените"

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Набиуллин и Оздоев определились с игровыми номерами в "Зените"

Новички "Зенита" - защитник Эльмир Набиуллин и хавбек Магомед Оздоев - определились с игровыми номерами в питерской команде.

22-летний Набиуллин будет выступать за "сине-бело-голубых" с цифрой "15" на спине, а 25-летний Оздоев - с цифрой "27".

Напомним, что "Зенит" купил обоих футболистов у казанского "Рубина" за восемь миллионов евро. 

Не пропустите: Набиуллин и Оздоев отправились с "Зенитом" на сбор в Рим. | http://soccernews.ru

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