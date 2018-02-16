Набиуллин и Оздоев отправились с "Зенитом" на сбор в Рим
Футболисты "Зенита" вылетели в Рим на третий сбор, сообщает официальный сайт клуба.
В составе команды отправились новички команды Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев.
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин.
Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнёв, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев.
Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.
Сбор продлится до 20 февраля.
Напомним, что 22 февраля "Зениту" предстоит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".
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