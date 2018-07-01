Набиуллин назвал игроков сборной России, которые забьют Испании

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин назвал игроков сборной России, которые, по его мнению, забьют Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Верю в наших ребят. Болею за всех. Думаю, забьют Артём Дзюба и Александр Головин. Ребята знают, что делать. Станислав Черчесов им всё объяснит" - сказал Набиуллин.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится сегодня в Москве в 17:00 мск.

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