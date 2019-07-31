Набиуллин назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру

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Набиуллин назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру

Защитник "Сочи" Эльмир Набиуллин заявил, что хотел бы завершить карьеру в казанском "Рубине".

"Хотел бы завершить свою карьеру в казанском "Рубине". Слежу за ними всегда, переживаю", - сказал Набиуллин. 

24-летний футболист перешел в "Сочи" из "Зенита", в котором он провел минувший сезон, летом 2019 года. За "Рубин" он играл с 2014 по 2017 год. В завершившемся розыгрыше на счету игрока один ассист в 11 играх.

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