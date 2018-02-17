Набиуллин поделился первыми впечатлениями от пребывания в "Зените"

Новоиспеченный защитник питерского "Зенита" Эльмир Набиуллин поделился первыми впечатлениями от пребывания в стане "сине-бело-голубых".

"Первая тренировка была очень интенсивная, после многих перелетов было чуть-чуть тяжеловато, но справились... С Манчини мы уже поздоровались, но разговор провести не удалось. Познакомились с ребятами - все хорошо. Хорошо, когда мы уже знаем многих игроков в команде, так проще адаптироваться. Со всеми найдем общий язык, тех же Кузяева и Кокорина уже знаем", - цитирует 22-летнего бека Чемпионат.

Напомним, "Зенит" хочет продлить контракт с Черновым. | soccernews.ru