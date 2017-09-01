Набиуллин: "Предложение от "Спартака" было, но я решил остаться в "Рубине"
Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин заявил, что он отказался перейти в "Спартак".
"Было ли предложение перейти в "Спартак"? Да. Отказался, потому что хочу продолжать выступать за "Рубин". Думаю, и со своим нынешним клубом скоро сыграю в еврокубках", - приводят слова Набиуллина российские СМИ.
По некоторым данным, "Спартак" предлагал за 22-летнего Набиуллина 5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5