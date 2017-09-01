Набиуллин: "Предложение от "Спартака" было, но я решил остаться в "Рубине"

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Набиуллин: "Предложение от "Спартака" было, но я решил остаться в "Рубине"

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин заявил, что он отказался перейти в "Спартак".

"Было ли предложение перейти в "Спартак"? Да. Отказался, потому что хочу продолжать выступать за "Рубин". Думаю, и со своим нынешним клубом скоро сыграю в еврокубках", - приводят слова Набиуллина российские СМИ.

По некоторым данным, "Спартак" предлагал за 22-летнего Набиуллина 5 миллионов евро.

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