Набиуллин рассказал почему отдал предпочтение "Зениту" перед "Спартаком"

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Набиуллин рассказал почему отдал предпочтение "Зениту" перед "Спартаком"Новоиспеченный защитник питерского "Зенита" Эльмир Набиуллин рассказал почему отдал предпочтение своему нынешнему клубу перед московским "Спартаком", который также им интересовался.

"Почему выбрал "Зенит", а не "Спартак"? Настоящий интерес был только со стороны "Зенита", поэтому мы решились на этот шаг. "Зенит" интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь... Думаю, "Зенит" больше подходит для меня", - цитирует 22-летнего бека СЭ.

Напомним, Набиуллин жалеет, что не попал в заявку "Зенита" на Лигу Европы. | soccernews.ru

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