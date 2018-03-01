Набиуллин рассказал почему отдал предпочтение "Зениту" перед "Спартаком"

Новоиспеченный защитник питерского "Зенита" Эльмир Набиуллин рассказал почему отдал предпочтение своему нынешнему клубу перед московским "Спартаком", который также им интересовался.

"Почему выбрал "Зенит", а не "Спартак"? Настоящий интерес был только со стороны "Зенита", поэтому мы решились на этот шаг. "Зенит" интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь... Думаю, "Зенит" больше подходит для меня", - цитирует 22-летнего бека СЭ.

Напомним, Набиуллин жалеет, что не попал в заявку "Зенита" на Лигу Европы. | soccernews.ru