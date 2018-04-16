Набиуллин сравнил Манчини с Бердыевым

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Набиуллин сравнил Манчини с БердыевымЗащитник питерского "Зенита" Эльмир Набиуллин сравнил главного тренера своей команды Роберто Манчини с наставником казанского "Рубина" Курбаном Бердыевым, под руководством которого он играл в клубе из столицы Татарстана.

"Что общего у Бердыева и Манчини? Оба тренера много внимания уделяют тактике. Бердыев - с акцентом на оборону, Манчини - с акцентом на атаку. Не думаю, что с новой тактикой у меня возникнут какие-то трудности", - приводит слова 23-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Бышовец высказался по будущему Манчини. | soccernews.ru

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