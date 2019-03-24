Набиуллин: "Топ-5 игроков на позиции левого защитника: Марсело, Альба, Алекс Сандро, Филипе Луис, Жирков"



Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин назвал пятерых сильнейших игроков на позиции левого защитника.

"Марсело, Жорди Альба, Алекс Сандро, Филипе Луис, Жирков. Юрий всегда мне много подсказывает на тренировках, я прислушиваюсь к его советам", – приводит слова Набиуллина официальный сайт клуба.

24-летний Набиуллин перешел в "Зенит" зимой 2018 года из "Рубина" за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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