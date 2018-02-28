Набиуллин: "В 22 года я уже немолодой футболист"



Новичок "Зенита" Эльмир Набиуллин заявил, что не считает себя молодым игроком.

"Считаю ли я себя молодым футболистом, учитывая, что мне скоро исполнится 23 года? Нет. Я считаю, что молодыми являются те, кому ещё нет 20 лет, а я уже немолодой. Если говорить о том, что мой переход в "Зенит" состоялся после того, как клуб подал заявку на плей-офф Лиги Европы, то очень жалко, что так вышло. Однако, думаю, у меня еще будет возможность сыграть за "Зенит" в еврокубках.

Сложно ответить на вопрос о том, что я готов сделать, если "Зенит" станет чемпионом. Я об этом не думал. Этот вопрос можно будет мне задать чуть позже, и я обязательно что-нибудь придумаю. Не в сумасшедшую, но в какую-нибудь авантюру вписаться готов", - приводит слова Набиуллина официальный канал клуба в YouTube.

Напомним, что 22-летний Набиуллин перешел в "Зенит" этой зимой из "Рубина" за 4,5 миллиона евро.

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