Набиуллин: "В 22 года я уже немолодой футболист"
Новичок "Зенита" Эльмир Набиуллин заявил, что не считает себя молодым игроком.
"Считаю ли я себя молодым футболистом, учитывая, что мне скоро исполнится 23 года? Нет. Я считаю, что молодыми являются те, кому ещё нет 20 лет, а я уже немолодой. Если говорить о том, что мой переход в "Зенит" состоялся после того, как клуб подал заявку на плей-офф Лиги Европы, то очень жалко, что так вышло. Однако, думаю, у меня еще будет возможность сыграть за "Зенит" в еврокубках.
Сложно ответить на вопрос о том, что я готов сделать, если "Зенит" станет чемпионом. Я об этом не думал. Этот вопрос можно будет мне задать чуть позже, и я обязательно что-нибудь придумаю. Не в сумасшедшую, но в какую-нибудь авантюру вписаться готов", - приводит слова Набиуллина официальный канал клуба в YouTube.
Напомним, что 22-летний Набиуллин перешел в "Зенит" этой зимой из "Рубина" за 4,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12