Набиуллин: "Я горд оказаться в "Зените", это лучший клуб России"

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Набиуллин: "Я горд оказаться в "Зените", это лучший клуб России"
Защитник Эльмир Набиуллин прокомментировал свой переход из "Рубина" в "Зенит".

"Я очень горд оказаться здесь. На мой взгляд, это лучший клуб России. Счастлив, что буду выступать за "Зенит". Буду стараться показать себя на каждой тренировке, проявлять себя в каждой игре.

"Зенит" уже долгое время проявлял ко мне интерес, но "Рубин" – это мой родной клуб. Тогда в Казани мне предложили новый контракт, и я решил, что лучше всего будет продолжить карьеру там. Но спустя некоторое время я понял, что достиг в Казани всего, чего хотел, и для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг", - приводит слова Набиуллина официальный сайт клуба.

По некоторым данным, трансфер 22-летнего игрока обошелся "Зениту" в 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Зенит" объявил о переходах Оздоева и Набиуллина. | http://soccernews.ru

 

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