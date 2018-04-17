Набиуллин: "Я хочу попасть в сборную России"

Защитник питерского "Зенита" Эльмир Набиуллин поведал о своих целях на ближайшее будущее.

"Я буду доказывать свою состоятельность, а тренер это обязательно увидит. Из "Зенита" я хочу попасть в сборную России. Думаю, у меня всё получится" - цитирует 23-летнего футболиста официальный сайт "сине-бело-голубых".

Отметим, что после перехода в "Зенит" Набиуллин не сыграл ни одного матча.

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