Начались подводные поиски пропавшего самолета с Салой

Комитет по расследованию летных происшествий (AAIB) сегодня, 3 февраля, начал подводные поиски пропавшего самолета, на котором летели футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Специалисты AAIB на судне Geo Ocean III будут искать пропавших несколько дней. Также будет работать частное судно, которое будет заниматься поисками, пока не обнаружит самолет.

Напомним, Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" 19 января и вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками. На обратном пути 21 января легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором были лишь футболист и пилот, пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов.

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