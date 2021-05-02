Начало игры "МЮ" - "Ливерпуль" отложено на неопределенный срок
Фото: твиттер фан-клуба "МЮ"/Автор неизвестен
Матч 34-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" не смог начаться в назначенное время.
Как сообщает Sky Sports, руководство английской Премьер-лиги подтвердило, что в связи с протестами фанатов на Олд Траффорд начало игры будет перенесено на неопределенное время.
Судья, который был назначен на этот матч - Майкл Оливер, уже покинул стадион, команды же до сих пор находятся в отелях и не могут покинуть их.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" должен был начаться сегодня в 18:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18