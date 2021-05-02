Начало игры "МЮ" - "Ливерпуль" отложено на неопределенный срок

1 Теги манчестер юнайтедливерпульапл

Начало игры "МЮ" - "Ливерпуль" отложено на неопределенный срокФото: твиттер фан-клуба "МЮ"/Автор неизвестен

Матч 34-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" не смог начаться в назначенное время.

Как сообщает Sky Sports, руководство английской Премьер-лиги подтвердило, что в связи с протестами фанатов на Олд Траффорд начало игры будет перенесено на неопределенное время.

Судья, который был назначен на этот матч - Майкл Оливер, уже покинул стадион, команды же до сих пор находятся в отелях и не могут покинуть их.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" должен был начаться сегодня в 18:30 по московскому времени.

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