"Начало новой эры". "Ливерпуль" представил новую тренировочную базу

Теги ливерпуль

"Начало новой эры". "Ливерпуль" представил новую тренировочную базу

"Ливерпуль" представил новую тренировочную базу в престижном районе города. Об этом сообщается в твиттере клуба.

АХА-центр расположен в Киркби. По сравнению с предыдущей базой в Мелвуде, он в четыре раза больше по площади и значительно комфортабельнее. Отметим, в Мелвуде "Ливерпуль" тренировался в середины прошлого века.

"Начало новой эры". "Ливерпуль" представил новую тренировочную базу

В текущем розыгрыше АПЛ "Ливерпуль" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 17 баллов.

А еще: "Ливерпуль", возможно, не будет покупать новых защитников этой зимой| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" готов продать трех топ-игроков в обмен на Мбаппе

"Ливерпуль" готов продать трех топ-игроков в обмен на Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов