"Начало новой эры". "Ливерпуль" представил новую тренировочную базу

"Ливерпуль" представил новую тренировочную базу в престижном районе города. Об этом сообщается в твиттере клуба.

АХА-центр расположен в Киркби. По сравнению с предыдущей базой в Мелвуде, он в четыре раза больше по площади и значительно комфортабельнее. Отметим, в Мелвуде "Ливерпуль" тренировался в середины прошлого века.

A new era begins ✊



Welcome to the @AXA Training Centre... pic.twitter.com/mmu0To8IOK