Начало сезона во Франции: "Монако" и ПСЖ сразятся в битве за Суперкубок

"Монако" – ПСЖ

Стадион: "Гранд Стад де Танжер" (Танжер, Марокко)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Нуреддин Эль-Джаафари (Марокко)

Потихоньку подходит к концу летний перерыв в топ-европейских чемпионатах. На очереди выхода из отпуска Лига 1, которая традиционно начнется с матча за Суперкубок между действующим чемпионом и обладателем Кубка. Две лучшие французские команды "Монако" и ПСЖ оспорят трофей в городе Танжер, что в Марокко. Встреча за Суперкубок, разыгрываемая за пределами страны – не новизна. Руководство футбола "Ле Бле" уже не раз организовывали аналогичные поединки на просторах Африки с целью популяризации своего национального первенства. Так, в 2010 году подобный кубок разыгрывался в Тунисе, в 2011 – Танжере, а в 2013 - Либревиле.

Завоевав в прошлом году чемпионский титул, монегаски и так серьезно расширили аудиторию, которая стала пристальнее следить за перипетиями в Лиге 1. Подопечным Леонарду Жардима удалось свергнуть с трона грозного и очень богатого парижского гранда. Кроме того, "Монако" блеснули и в Лиге чемпионов, где дошли до стадии полуфинала. "Красно-синие", несмотря на победу в Кубке, могут смело считать прошлый календарный год провальным. Унаи Эмери в свой первый сезон в качестве главного тренера "Пари Сен-Жермен" не удалось сразу же привить свои идеи, донести какие-то мысли до футболистов. Как итог, проигранная борьба за "золото" чемпионата и бездарный вылет от "Барселоны" в Лиге чемпионов на ранней стадии плей-офф.

К новой кампании команда Леонарду Жардима вынуждена была готовиться без нескольких ключевых фигур. Это, прежде всего, касается Бернарду Силвы и Бенжамина Менди, которые отправились в стан "Манчестер Сити", а также Тьемуэ Бакайоко, пополнившего ряды "Челси". Ну и по-прежнему не утихают бесконечные разговоры об уходе юноши, за полгода умудрившегося взорвать своей великолепной игрой весь футбольный мир Килиана Мбаппе , что, без сомнений, влияет на обстановку внутри коллектива. Монегаски провели полноценную предсезонку, отыграв целых шесть товарищеских матчей. Правда, в последнем из которых "красно-белые" уступили лиссабонскому "Спортингу".

Подопечные Унаи Эмери провели всего три спарринга накануне нового сезона и все в рамках Международного кубка чемпионов. И если с "Ромой" парижане сыграли вничью, то "Тоттенхэму" и "Ювентусу" французский денежный мешок проиграл. Но, пока что, самое громкое имя ПСЖ заполучил бесплатно, подписав правого "крайка" Дани Алвеса, как свободного агента.

Интересные факты противостояния "Монако" и ПСЖ:

"Монако" и ПСЖ ни разу в истории не сталкивались в битве за Суперкубок Франции.

Парижский клуб шесть раз выигрывал предсезонный трофей. Больше викторий только у "Лиона" – восемь. При этом "красно-синие" завоевывали Суперкубок на протяжении последних четырех сезонов.

Статистика очных противостояний указывает на подавляющее преимущество "Монако". На счету монегасков 41 победа против 16 – у ПСЖ.

Ориентировочные составы на игру:

Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Жорже, Лопес, Фабиньо, Тилеманс, Лемар, Мбаппе, Фалькао

ПСЖ: Трапп, Дани Алвес, Маркиньос, Т. Силва, Кюрзава, Рабьо, Т. Мотта, Матюиди, Ди Мария, Пасторе, Кавани

Прогноз на матч "Монако" – ПСЖ:

Обычно в борьбе за Суперкубок фаворитом является действующий чемпион страны. Но в данном случае это не так и в действительности на бумаге значительно больше шансов на успех имеет парижский клуб.

Букмекеры не сомневаются в победе ПСЖ, о чем свидетельствует коэффициент 1.7. В то время, как выигрыш "Монако" оценен в 4.3.

Богдан Архипенко

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