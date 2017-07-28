Начало сезона во Франции: "Монако" и ПСЖ сразятся в битве за Суперкубок
"Монако" – ПСЖ
Стадион: "Гранд Стад де Танжер" (Танжер, Марокко)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Нуреддин Эль-Джаафари (Марокко)
Потихоньку подходит к концу летний перерыв в топ-европейских чемпионатах. На очереди выхода из отпуска Лига 1, которая традиционно начнется с матча за Суперкубок между действующим чемпионом и обладателем Кубка. Две лучшие французские команды "Монако" и ПСЖ оспорят трофей в городе Танжер, что в Марокко. Встреча за Суперкубок, разыгрываемая за пределами страны – не новизна. Руководство футбола "Ле Бле" уже не раз организовывали аналогичные поединки на просторах Африки с целью популяризации своего национального первенства. Так, в 2010 году подобный кубок разыгрывался в Тунисе, в 2011 – Танжере, а в 2013 - Либревиле.
Завоевав в прошлом году чемпионский титул, монегаски и так серьезно расширили аудиторию, которая стала пристальнее следить за перипетиями в Лиге 1. Подопечным Леонарду Жардима удалось свергнуть с трона грозного и очень богатого парижского гранда. Кроме того, "Монако" блеснули и в Лиге чемпионов, где дошли до стадии полуфинала. "Красно-синие", несмотря на победу в Кубке, могут смело считать прошлый календарный год провальным. Унаи Эмери в свой первый сезон в качестве главного тренера "Пари Сен-Жермен" не удалось сразу же привить свои идеи, донести какие-то мысли до футболистов. Как итог, проигранная борьба за "золото" чемпионата и бездарный вылет от "Барселоны" в Лиге чемпионов на ранней стадии плей-офф.
К новой кампании команда Леонарду Жардима вынуждена была готовиться без нескольких ключевых фигур. Это, прежде всего, касается Бернарду Силвы и Бенжамина Менди, которые отправились в стан "Манчестер Сити", а также Тьемуэ Бакайоко, пополнившего ряды "Челси". Ну и по-прежнему не утихают бесконечные разговоры об уходе юноши, за полгода умудрившегося взорвать своей великолепной игрой весь футбольный мир Килиана Мбаппе , что, без сомнений, влияет на обстановку внутри коллектива. Монегаски провели полноценную предсезонку, отыграв целых шесть товарищеских матчей. Правда, в последнем из которых "красно-белые" уступили лиссабонскому "Спортингу".
Подопечные Унаи Эмери провели всего три спарринга накануне нового сезона и все в рамках Международного кубка чемпионов. И если с "Ромой" парижане сыграли вничью, то "Тоттенхэму" и "Ювентусу" французский денежный мешок проиграл. Но, пока что, самое громкое имя ПСЖ заполучил бесплатно, подписав правого "крайка" Дани Алвеса, как свободного агента.
Интересные факты противостояния "Монако" и ПСЖ:
"Монако" и ПСЖ ни разу в истории не сталкивались в битве за Суперкубок Франции.
Парижский клуб шесть раз выигрывал предсезонный трофей. Больше викторий только у "Лиона" – восемь. При этом "красно-синие" завоевывали Суперкубок на протяжении последних четырех сезонов.
Статистика очных противостояний указывает на подавляющее преимущество "Монако". На счету монегасков 41 победа против 16 – у ПСЖ.
Ориентировочные составы на игру:
Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Жорже, Лопес, Фабиньо, Тилеманс, Лемар, Мбаппе, Фалькао
ПСЖ: Трапп, Дани Алвес, Маркиньос, Т. Силва, Кюрзава, Рабьо, Т. Мотта, Матюиди, Ди Мария, Пасторе, Кавани
Прогноз на матч "Монако" – ПСЖ:
Обычно в борьбе за Суперкубок фаворитом является действующий чемпион страны. Но в данном случае это не так и в действительности на бумаге значительно больше шансов на успех имеет парижский клуб.
Букмекеры не сомневаются в победе ПСЖ, о чем свидетельствует коэффициент 1.7. В то время, как выигрыш "Монако" оценен в 4.3.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Топ-5 лучших футболистов в истории футбола по версии FourFourTwo | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Севилья" заплатит за Кьяера 10 миллионов евро
-
Таски согласился перейти в "Трабзонспор"
-
"Лестер" отклонил предложение "Ромы" по Махрезу
-
"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием
-
Фред отбыл двухлетнюю дисквалификацию
-
Федецкий отказался переходить в "Термалику"
-
Дисквалификация Бартона сокращена
-
Кассано может снова возобновить карьеру
-
Кержаков: "В "Зените" всё заточено на завоевание чемпионства"
-
Хачериди хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате
-
Армейское дерби: ЦСКА и "СКА-Хабаровск" встретятся в Москве
-
В УЕФА прокомментировали возможный трансфер Неймара в ПСЖ
-
"Зенит" готов расстаться с Лодыгиным
-
"Вест Хэм" теряет Лансини
-
Кьяер продолжит карьеру в "Севилье"
-
Мончи прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Махреза
-
"Реал Сосьедад" продлил де ла Белью
-
Луческу рассказал, чего не хватило "Зениту" для попадания в Лигу Чемпионов
-
Грабителей, обокравших особняк Джона Терри, посадили в тюрьму
-
Конте назвал фаворита предстоящего сезона АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34