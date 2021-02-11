Начато расследование в отношении Пике из-за слов о поддержке "Реала" испанскими судьями

Стартовало разбирательство, которое проводится Королевской испанской футбольной федерацией в отношении центрального защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Предметом расследования стало заявление футболиста об особом отношении арбитров к мадридскому "Реалу". Из-за этого против него возбудили дисциплинарное дело.

Ранее сообщалось, что испанцу грозит дисквалификация на срок от 3 до 12 матчей или денежный штраф.

34-летний Пике не играет с 21 ноября из-за травмы. У него растяжение связок колена.

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