"Начинаем". Крыховяк опубликовал снимок с тренировки

Теги локомотив москвагжегож крыховяк

"Начинаем". Крыховяк опубликовал снимок с тренировки

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк в инстаграме опубликовал новое фото, сообщив, что команда возвращается к тренировкам.

"После долгого перерыва мы приступаем к занятиям. Начинаем", - написал поляк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po dluzszej przerwie zaczynamy treningi начинаем let’s start

Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)

Сегодня, 28 мая, игроки "Локомотива" заехали на базу в Баковке, где будут готовиться к возобновлению сезона РПЛ.

Ранее стало известно, что у четырёх футболистов "Локомотива" диагностирован коронавирус.  Игроки пока не присоединяться к команде.

Чемпионат России возобновится 21 июня. 

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