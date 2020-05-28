"Начинаем". Крыховяк опубликовал снимок с тренировки

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк в инстаграме опубликовал новое фото, сообщив, что команда возвращается к тренировкам.

"После долгого перерыва мы приступаем к занятиям. Начинаем", - написал поляк.

Сегодня, 28 мая, игроки "Локомотива" заехали на базу в Баковке, где будут готовиться к возобновлению сезона РПЛ.



Ранее стало известно, что у четырёх футболистов "Локомотива" диагностирован коронавирус. Игроки пока не присоединяться к команде.

Чемпионат России возобновится 21 июня.

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