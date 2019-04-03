Начинается судебный процесс по уголовному делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы состоится предварительное судебное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Начало этой стадии процесса, которая в соответствии с законодательством пройдёт в закрытом режиме, ожидается в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что футболисты и ещё два фигуранта дела Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

В октябре прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.

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