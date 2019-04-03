Начинается судебный процесс по уголовному делу Кокорина и Мамаева

Теги александр кокоринпавел мамаев

Начинается судебный процесс по уголовному делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы состоится предварительное судебное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Начало этой стадии процесса, которая в соответствии с законодательством пройдёт в закрытом режиме, ожидается в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что футболисты и ещё два фигуранта дела Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

В октябре прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.

Не пропустите: Навальный - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Устроили из правосудия какую-то гадкую клоунаду, дело не стоит выеденного яйца". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Рубин Рубин 21 29
9 Ахмат Ахмат 21 27
10 Оренбург Оренбург 20 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 20 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов