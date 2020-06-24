"Начинается закат его невероятной карьеры". Линекер поздравил Месси с 33-летием
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поздравил с днем рождения капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Сегодня, 24 июня, футболист празднует свое 33-летие.
"Поздравляю Лионеля Месси с 33-м днем рождения. Он подошел к закату своей невероятной карьеры. 722 матча и 699 голов для игрока, который столь же бескорыстен в отношении партнеров, насколько он убийственен в завершении атак.
Мы будем скучать по нему, когда он закончит карьеру. Так что наслаждайтесь, пока еще можете", - написала Линекер в твиттере.
Вчера, 23 июня, "Барселона" обыграла "Атлетик" (1:0) в чемпионате Испании, а Месси отдал 250-й ассист за карьеру в каталонском клубе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14