"Начинается закат его невероятной карьеры". Линекер поздравил Месси с 33-летием

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"Начинается закат его невероятной карьеры". Линекер поздравил Месси с 33-летием

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поздравил с днем рождения капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Сегодня, 24 июня, футболист празднует свое 33-летие.

"Поздравляю Лионеля Месси с 33-м днем рождения. Он подошел к закату своей невероятной карьеры. 722 матча и 699 голов для игрока, который столь же бескорыстен в отношении партнеров, насколько он убийственен в завершении атак.

Мы будем скучать по нему, когда он закончит карьеру. Так что наслаждайтесь, пока еще можете", - написала Линекер в твиттере.

Вчера, 23 июня, "Барселона" обыграла "Атлетик" (1:0) в чемпионате Испании, а Месси отдал 250-й ассист за карьеру в каталонском клубе.

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