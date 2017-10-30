Начо: "Будет разыгрываться ещё много очков, у нас есть гордость, чтобы биться"

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес высказался после поражения от "Жироны", из-за которого "сливочные" отстали от лидирующей "Барселоны" на 8 очков.

"Это было болезненное поражение. Мы открыли счёт и хорошо играли, но соперник перевернул ход игры, а мы не смогли ответить. Восемь очков - это немало, но мы "Реал". Будет разыгрываться ещё много очков. Мы понимаем, что будет сложно, но у нас есть гордость, чтобы биться" - приводит слова Начо Marca.

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