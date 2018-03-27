Начо Фернандес: "Иньеста - впечатляющий игрок"

Теги реал мадридбарселонаандрес иньестаначо фернандес

Начо Фернандес: "Иньеста - впечатляющий игрок"Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес похвалил капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесту.

"Он - впечатляющий игрок. К сожалению, он находится в лагере нашего непримиримого соперника, но мне повезло играть с ним здесь, в национальной команде. Это замечательно - видеть его на каждой тренировке и в каждой игре", - цитирует 28-летнего бека "сливочных" goal.com.

Напомним, Начо высказался о своем будущем. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов