Начо Фернандес: "Иньеста - впечатляющий игрок"

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес похвалил капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесту.

" Он - впечатляющий игрок. К сожалению, он находится в лагере нашего непримиримого соперника, но мне повезло играть с ним здесь, в национальной команде. Это замечательно - видеть его на каждой тренировке и в каждой игре ", - цитирует 28-летнего бека "сливочных" goal.com.

Напомним, Начо высказался о своем будущем. | soccernews.ru